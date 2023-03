Liebfrauenschule in Bonn Gänsehautstimmung im Bonner Münster nach Protestmarsch

Gänsehautstimmung im Bonner Münster: Hunderte Schülerinnen, Lehrerinnen und Lehrer, Eltern, Geschwisterkinder, sogar Großeltern strömen an diesem Donnerstagnachmittag in die Basilika. Sie ist das Ziel ihrer Demonstration gegen die geplante Schließung der Liebfrauenschule. Wohl noch nie zuvor sind in der altehrwürdigen Kirche so lautstark Parolen ausgerufen, noch nie so viele Plakate hochgehalten worden.