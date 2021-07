Zum Thema „Verkehrswende“ : Demonstration sorgt am Samstag für Verkehrsbeeinträchtigungen in Bonn

Am Samstag findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration statt. (Symbolbild) Foto: Jens Kalaene/Symbol

Bonn Am Samstag findet eine Demonstration zum Thema „Verkehrswende“ in der Bonner Innenstadt statt. Der Veranstalter rechnet mit rund 30 Teilnehmern. Die Polizei kündigt Verkehrsbeeinträchtigungen an.



Am Samstag werden mehrere Anhänger von „Extinction Rebellion“ im Rahmen einer Demonstration zum Thema „Verkehrswende“ durch die Bonner Innenstadt ziehen. Start ist laut der Polizei um 12 Uhr am Marktplatz. Anschließend wollen die Teilnehmenden zur Ampelanlage am Koblenzer Tor laufen und dort bis 14 Uhr eine Blockadeaktion durchführen.

Bei der Blockadeaktion wollen die Teilnehmer die Fahrbahnen in beide Fahrtrichtungen jeweils für kurze Zeit betreten um auf ihr Anliegen aufmerksam zu machen. Die Polizei begleitet die Aktion und kündigte Verkehrsbeeinträchtigungen an. Der Veranstalter rechnet mit rund 30 Teilnehmern.

