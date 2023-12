Am Auswärtigen Amt Demonstration in Bonn für politische Gefangene im Iran

An diesem Freitag, 1. Dezember, findet von 16 bis 17.30 Uhr eine Eil-Demonstration unter dem Motto "Free Toomaj und Freiheit für alle politischen Gefangenen im Iran" am Auswärtigen Amt in Bonn statt. Toomaj Salehi ist ein Rapper und Aktivist aus dem Iran, der nach wenigen Tagen Freiheit am Donnerstag erneut verhaftet wurde, teilt der Sprecher des Vereins „Frauen* Leben Freiheit Bonn“ mit. Er habe bereits ein Jahr wegen kritischer Äußerungen im Gefängnis gesessen und sei am Donnerstag von Milizen der Islamischen Republik Revolutionsgarden Korps festgenommen worden.