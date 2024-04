Rund 500 Teilnehmer erwartet Demonstration gegen Gaza-Krieg findet am Samstag in Bonn statt

Unter dem Motto „Stoppt den Genozid in Gaza! Freiheit für alle Gefangenen" findet am Samstag eine Demonstration gegen den Krieg in Gaza in Bonn statt. Die Demonstration startet laut einer Pressemitteilung der Bonner Polizei um 15 Uhr mit einer Standkundgebung auf dem Friedensplatz. Der Veranstalter rechne zunächst mit bis zu 20 Teilnehmer. Ab 16.30 Uhr bewege sich die Versammlung von dort aus mit etwa 500 erwarteten Teilnehmern durch die Stadt.