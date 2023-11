Thema Verkehrswende „Extinction Rebellion“ demonstriert wieder in Bonn

Die monatliche Demonstration des Veranstalters „Extinction Rebellion" findet an diesem Samstag, 4. November, erneut in Bonn statt. Es werden rund 30 Teilnehmer erwartet. Die Polizei rechnet nach eigenen Angaben mit Beeinträchtigungen des Verkehrs in der Innenstadt rund um das Koblenzer Tor.