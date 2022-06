Demo am Dienstag : Pfleger in Bonn demonstrieren gegen drohendes Streikverbot

Eilverfahren vor dem Bonner Arbeitsgericht : Bonner Uniklinik geht gerichtlich gegen Pflegestreik vor Der Streik von Pflege- und Fachkräften an sechs NRW-Unikliniken zieht sich schon über anderthalb Monate. Das Bonner UKB will nun per einstweiliger Verfügung vor dem Arbeitsgericht den weiteren Arbeitskampf verbieten lassen.