Enge Straßen und freundliche Kunden Wie ein Paketfahrer seine tägliche Tour durch Bonn erlebt

Festes Schuhwerk und eine Warnweste: Das braucht Tadeusz Jezierski, wenn er morgens um 6 Uhr seine Schicht in Erftstadt beginnt. Dort befindet sich das DPD-Paketzentrum, in dem er rund zwei Stunden Zeit hat, alle Pakete für den Tag zu scannen und in seinen Transporter zu laden. Dann fährt er nach Bonn.