Ein - und Ausstieg Warum ICEs in Bonn-Beuel halten, obwohl sie es nicht sollen

In einen ICE zu steigen, kann mitunter einem kleinen Berganstieg gleichen. Zumindest am Bahnhof in Bonn-Beuel. Die Bahnsteige dort sind 38 Zentimeter hoch. Das ist zu niedrig, als dass Fahrgäste von ICE-Zügen dort sicher ein- und aussteigen können. Das teilt eine Sprecherin der Deutschen Bahn mit. „Bei diesen Regelungen handelt es sich um bindende Vorgaben der Europäischen Union, die der Sicherheit aller Reisender dienen und von der DB nicht ignoriert werden können“, sagt sie. Planmäßig können IC-Züge in Beuel halten. Das funktioniert, weil sie Treppen haben, die ausgefahren werden können. Bei ICE-Zügen ist das nicht möglich, weshalb ein Halt bei zu niedrigen Bahnsteigen, wie es in Beuel der Fall ist, nicht vorgesehen ist, so die Sprecherin.