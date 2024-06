„Ein Meilenstein für die Mobilitätswende“ Warum es in Bonn bald mehr Tempo-30-Zonen geben könnte

Bonns Oberbürgermeisterin Katja Dörner gilt als vehemente Verfechterin von Tempo 30 in ganz Bonn. Immer wieder musste die Oberbürgermeisterin in der Vergangenheit dennoch Beschlüsse zur Einführung des Tempolimits beanstanden. Nun könnte es jedoch eine neue Chance für die Ausweitung von Tempo 30 in Bonn geben.