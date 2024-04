Deutsche Bahn Bonner Hauptbahnhof bekommt eine Abfallstation

Die Deutsche Bahn baut eine neue Abfallsammelstation am Bonner Hauptbahnhof. Damit will die Bahn eigenen Angaben zufolge die Sauberkeit im Hauptbahnhof verbessern. „Die Abfallsammelstation entsteht am östlichen Ende von Bahnsteig 1. Der Bereich wird eingezäunt“, heißt es von der Bahn. Nur Mieter innerhalb des Bahnhofs sowie Mitarbeiter der DB haben demnach Zugang zur Anlage. Die Abfallsammelanlage soll auf einer 200 Quadratmeter großen Fläche entstehen und 13 Müll- und Containerboxen umfassen. Ein Container hat ein Volumen von rund 1100 Litern, so die Bahn weiter.