Parkhaus in der Bonner City : Deutsche Bahn bietet Parken für drei Euro am Tag an

Auch auf dem Schild an der Einfahrt zu ihrem Parkhaus an der Rabinstraße wirbt die Deutsche Bahn für den günstigen Tarif von drei Euro pro Tag. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Die Deutsche Bahn lockt Autofahrer mit einem Billigtarif in ihr Parkhaus in der Bonner City am Alten Friedhof. Was sagen Politiker und der Betreiber der meisten anderen Parkhäuser in der Innenstadt dazu?