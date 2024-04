Ausgang Quantiusstraße Deutsche Bahn repariert Stufen am Bonner Hauptbahnhof

Dafür gibt es gute Nachrichten in Bezug auf die Liftanlagen: Alle Aufzüge im Bonner Hauptbahnhof sind derzeit im Betrieb. Einen Überblick über den aktuellen Status finden Reisende im Internet unter www.bahnhof.de/bonn-hbf/aufzuege. Möglich ist das, so der Bahnsprecher, dank des Diagnosetools ADAM (Ausbau Digitalisierung Anlagenmanagement). Damit werden Störungen automatisch gemeldet. Das System erfasst nach Angaben der DB permanent den Zustand der Aufzüge und übermittelt diese Daten an die Betriebszentrale. Störungen werden durch die eingebauten Sensoren sofort gemeldet. „So können Mitarbeiter die Reparatur schneller beauftragen und Ausfälle zügiger beheben“, ergänzt der Sprecher.