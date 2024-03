Fälle von „Animal Hoarding“ Der krankhafte Zwang, Tiere zu sammeln, nimmt zu

30 Katzen, 20 Hunde oder 50 Meerschweinchen: Was nach einem Besuch im Tierheim klingt, ist in manchen Wohnungen Realität. Dort leben die Tiere meist eingepfercht auf viel zu wenig Platz mit ihren überforderten Haltern zusammen. Das wird auch Animal Hoarding (Tiere sammeln) genannt. Der Deutsche Tierschutzbund mit Sitz in Bonn dokumentiert das Animal Hoarding seit 2012. Die Statistik von 2022 zeigt, dass die Fälle bundesweit zunehmen. Das Bonner Veterinäramt verzeichnet hingegen lokal keinen Anstieg. Laut einem Mitarbeiter des städtischen Presseamts kommt Animal Hoarding „sehr selten auch in Bonn vor“.