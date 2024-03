Nahverkehr in Bonn und der Region VRS warnt vor Finanzierungsproblemen beim Deutschlandticket

Das Deutschlandticket ist nach Auffassung des Verkehrsverbunds Rhein-Sieg (VRS) ein Erfolgsmodell. Allerdings eines, das schon im kommenden Jahr, spätestens aber im Jahr 2025 – Stand jetzt – an einer auskömmlichen Finanzierung kranken wird. Sehr ausführlich ließ sich am Mittwochabend im gemeinsamen Verkehrsausschuss von Rhein-Sieg-Kreis und Bonn der beim VRS für Tarife und Vertrieb zuständige Sascha Triemer zu den Auswirkungen des sogenannten 49-Euro-Tickets ein und wagte zugleich einen Ausblick in die nähere Zukunft.