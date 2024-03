Angebot der Uni Bonn Alle Infos zum Deutschlandticket für Studenten

Von den rosafarbenen Papiertickets stellt die Uni Bonn auf einen digitalen Studierendenausweis um. In der „Uni Bonn App“ soll das Semesterticket als QR-Code verfügbar sein. Wann genau die Codes verfügbar sein werden, ist noch nicht absehbar, vor Beginn des neuen Semesters am 1. April sollen aber alle QR-Codes stehen. Studierende, die kein Smartphone haben, sollen sich per Mail an den AStA wenden (info@asta.uni-bonn.de).