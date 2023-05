Deutscher Gewerkschafts Bund in Bonn "Ungebrochen solidarisch"

Bei vielen Teilnehmern waren existenzielle Sorgen und Ängste deutlich spürbar. „Ich habe die Befürchtung, dass wir bei den steigenden Mietpreisen und hohen Lebenskosten bald alle zwei Jobs haben müssen, um über die Runden zu kommen“, sagte Jutta Meurer, Servicekraft im Studierendenwerk Bonn und Mitglied der Gewerkschaft ver.di. Am Tag des 1. Mai denkt Meurer aber auch daran, wie wichtig es war, dass sich die Arbeitnehmer einst in Gewerkschaften zusammengeschlossen haben, um auf Missstände in ihrer Arbeitswelt aufmerksam zu machen. Auch für Klaus Freiser ist der 1. Mai ein bedeutender Tag: „Ein Großteil der Gewerkschaften hat mit politischen Streiks zu unserem heutigen Wohlstand beigetragen, beispielsweise dass wir heute Lohnfortzahlungen im Krankheitsfall haben, was lange Zeit keine Selbstverständlichkeit war. Das hat mich motiviert, ebenfalls in eine Gewerkschaft einzutreten“, sagt Freiser. Heute sei er zur Kundgebung gekommen, weil es nach wie vor keine Gerechtigkeit in der Arbeitswelt gibt, was beispielsweise beim Gehaltsunterschied zwischen Männern und Frauen deutlich wird.