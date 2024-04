30 Jahre Niederflurbahn Die einmalige Fahrt der Bertha-Bahn in Bonn

In seiner Freizeit filme und fotografiere er auch Züge. Schon als kleines Kind habe er stundenlang an den Haltestellen gesessen und die Bahnen angeschaut. „Ich finde es schade, dass die mittlerweile 30 Jahre alte Niederflurbahn ersetzt werden soll.“ Aber Leo kann es auch verstehen. „Die Straßenbahnen sind nicht mehr in einem so guten Zustand. Vermehrt kommt es zu technischen Problemen während der Fahrt und sie haben viele Mängel", weiß er. Zumindest die allererste Bahn der 94er-Baureihe sollte seiner Meinung nach in einem Museum ausgestellt werden. Was er in Zukunft machen will, weiß Leo auch schon sicher: „Lokführer oder Bahnfahrer. Egal, ob bei der SWB oder der Deutschen Bahn.“