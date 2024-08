Tipps für den Sommer Unterwegs auf der schönsten Laufstrecke Bonns

Serie | Bonn · GA-Redakteurin Sabrina Bauer zeigt ihre Lieblingslaufstrecke für den Sommer in Bonn – die Brückenrunde in verschiedenen Variationen. Was die Strecke so besonders macht und warum sie auch für Laufanfänger geeignet ist.

10.08.2024 , 08:00 Uhr

Oben auf der Nordbrücke angekommen, belohnt der Ausblick auf Bonn und das Siebengebirge im Hintergrund für die Anstrengung. Foto: Bauer/Sabrina

Von Sabrina Bauer Redakteurin Online