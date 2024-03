Kommentar zur Viktoriabrücke in Bonn Die Unvollendete

Wer kurz vor Toresschluss in geförderte Bauprojekte eingreift, der setzt auf unbestimmte Zeit etwas in Bewegung. Oder besser gesagt: in Unbewegung. Mittlerweile ist es zwei Jahre her, dass die Stadt auf der Viktoriabrücke einen Ratsbeschluss der Mehrheitskoalition auf der Grundlage eines Vorschlags aus dem Planungsamt umsetzte. Seit dieser Zeit weist die provisorische Gelbmarkierung zwar einen breiteren Radweg in beide Fahrtrichtungen aus. Im Umkehrschluss allerdings stocken nach der geänderten Verkehrsführung wichtige Infrastrukturprojekte, die mit dem Gesamtprojekt Viktoriabrücke in direktem Zusammenhang stehen. Zuvorderst ist hier die Autorampe von der Brücke zum Kreisel am Alten Friedhof zu nennen. Sie ist die entscheidende Stellschraube, um die geplante Verkehrsberuhigung auf der Bornheimer Straße vollends umsetzen zu können.