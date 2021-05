Supermarkt in Bonn : 27-Jähriger bedroht Ladendetektiv mit Taschenmesser

Weststadt Die Polizei hat in Bonn einen 27-Jährigen festgenommen, der versucht hatte, Artikel in einem Supermarkt zu stehlen. Als ein Ladendetektiv zuvor den Mann ansprach, bedrohte ihn dieser mit einem Taschenmesser.

Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, hatte der Detektiv den Mann zunächst in einem Supermarkt an der Endenicher Straße dabei beobachtet, wie er mehrere Artikel in seiner Kleidung versteckte und dann an der Kasse vorbeilief. Als der Ladendetektiv den Mann vor dem Supermarkt ansprach, zog dieser ein Taschenmesser, bedrohte ihn damit und flüchtete.