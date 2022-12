Einbruch in der Innenstadt : Diebe stehlen Kleidung von Herrenausstatter in Bonn

Bonn Hemden, Sakkos und Schuhe haben noch unbekannte Täter von einem Herrenausstatter in der Bonner Innenstadt gestohlen. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise.

An den Weihnachtstagen sind noch unbekannte Täter in einen Herrenausstatter in der Bonner Innenstadt eingebrochen und haben zahlreiche Kleidungsstücke gestohlen. Ein Passant hatte in der Nacht zu Montag die stark beschädigte Eingangstür des Geschäfts an der Thomas-Mann-Straße bemerkt und die Polizei alarmiert. Wie die Polizei mitteilte, durchsuchten die Täter ersten Ermittlungen zufolge das Geschäft und stahlen zahlreiche Jacketts und Sakkos, mehrere Paar Schuhe sowie weitere Kleidungsstücke.