Am zweiten Weihnachtsfeiertag : Diebe brechen in Wohnung in Bonn-Plittersdorf ein

In Bonn-Plittersdorf haben Diebe am zweiten Weihnachtsfeiertag eine Wohnung aufgehebelt (Symbolbild). Foto: dpa/Silas Stein

Bonn Diebe sind am Sonntagnachmittag in eine Wohnung in Bonn-Plittersdorf eingebrochen. Nun sucht die Polizei Zeugen, die die Tat am zweiten Weihnachtsfeiertag beobachtet haben.



Am zweiten Weihnachtsfeiertag haben bislang unbekannte Täter eine Wohnung in Bonn-Plittersdorf aufgebrochen und diese nach Bargeld und Wertgegenständen durchsucht. Nach Angaben der Polizei hatten die Bewohner das Haus an der Gotenstraße am Sonntagnachmittag gerade einmal für zweieinhalb Stunden verlassen. In diesen nutzten die Täter die Abwesenheit und gelangten unbemerkt in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses, wo sie eine Wohnungstür aufhebelten und sich so Zutritt verschafften. Anschließend gelang es den Tätern das Gebäude wieder unbemerkt zu verlassen.

Die Polizei, die zum Umfang und Art der Diebesbeute noch keine Angaben machte, hat die Ermittlungen aufgenommen. Dabei bitten die Beamten auch um die Mithilfe möglicher Zeugen, die am 26.12. in der Zeit zwischen 14:10 Uhr und 16:45 Uhr auf der Gotenstraße oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Zeugenaussagen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228/150 entgegen.

(ga)