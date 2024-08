Schwierigkeiten bei angehenden Schülern Häufige Defizite bei Einschulungsuntersuchungen in Bonn

Elisabeth Beckmann klappt ein schmales Ringbuch auf die nächste Seite. Darauf wuchern zwei Palmen. Mittendrin lauert ein grünes Krokodil. „Das Krokodil liegt zwischen den Palmen“, sollen die Kinder, die das Bonner Gesundheitsamt zur Schuleingangsuntersuchung in seine neuen Büroräume in der Welschnonnenstraße eingeladen hat, Frau Doktor Beckmann die Zeichnung beschreiben. Ganz schön leicht, sagen die einen zu dieser Aufgabe und gähnen wie das Krokodil. Gar nicht so einfach, sagen die anderen wegen der Präposition „zwischen“ – und dem Krokodil natürlich.