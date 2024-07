GA gelistet Diese Freibäder gibt es in Bonn und der Region

Zuletzt gab es immer wieder negative Nachrichten rund um die Situation der Bonner Bäder: Personalmangel, erhöhte Preise und Sanierungsstaus überschatten den baldigen Start der Freibadsaison. Bereits 2021 musste das Melbbad am Fuß des Venusbergs wegen des maroden Bestandsgebäudes schließen. Aufgrund personeller Engpässe kann das Freibad Friesdorf nur mit verkürzten Zeiten öffnen. Auch um das sanierungsbedürftige Lemmerzbad in Königswinter gab es in den vergangenen Jahren immer wieder Streit und Probleme. In diesem Jahr bleibt das Freibad geschlossen. Aktuell sucht die Stadt Bonn nach Rettungsschwimmern, die während der Freibadsaison das Becken beaufsichtigen und sich um die Kassen kümmern.