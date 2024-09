Arbeiten in der Bonner City Viele Gebäude in der Innenstadt werden derzeit saniert

In der Bonner Innenstadt werden derzeit viele Gebäude saniert und aufgewertet. Auch das Gebäude an der Ecke Gangolf- und Maximilianstraße erstrahlt seit Kurzem in neuen Glanz. Lange war der markante Bau schräg gegenüber vom früheren Puppenkönig eine Großbaustelle. Die Eigentümerin Volksbank Köln Bonn investierte rund 15 Millionen in die Kernsanierung – die Arbeiten sind nun abgeschlossen. „Als regionale Genossenschaftsbank mit Hauptsitz in Bonn fühlen wir uns verantwortlich, in die Region zu investieren. Unser Konzept und unsere Überzeugung ist die Gemeinschaft“, sagte Vorstandsvorsitzender Jürgen Pütz.