Ehemalige Hauptstadt Diese Bundesministerien haben ihren Sitz in Bonn

Auch das Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft hat den ersten Dienstsitz in Bonn und liegt in der Nähe des Bundesministeriums für Gesundheit in Endenich. 586 Personen sind unter der Leitung von Bundesminister und Behördenleiter Cem Özdemir (Grüne) angestellt.

Anschrift: Rochusstraße 1, 53123 Bonn