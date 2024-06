Pandemie, Personalmangel, Energiekrise Diese Bonner Traditionsgeschäfte haben in den letzten Jahren geschlossen

Zehn Jahre lang hat das Ehepaar Deinet ihren Unverpackt-Laden an der Rochusstraße in Bonn-Duisdorf betrieben. Zum 15. Juli schließen sie ihr Geschäft. Bei der Eröffnung im Mai 2014 war Freikost Deinet der erste Unverpackt-Laden in NRW - und erst der zweite in ganz Deutschland. Für die Familie geht es nun nach Zülpich, wo sie einen Hofladen und eine Käserei übernehmen.