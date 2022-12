Arbeiten an Rheinstrecke : Welche Züge einen Monat lang nicht am Bonner Hauptbahnhof halten

Ab dem 6. Januar fallen am Bonner Hauptbahnhof zahlreiche Züge aus. Foto: Matthias Kehrein

Bonn. Ab dem 6. Januar halten Fernverkehrszüge für mehr als einen Monat nicht am Bonner Hauptbahnhof. Auch Regionalzüge sind betroffen. Grund sind Arbeiten an der linken Rheinstrecke. Ein Überblick zu den Ausfällen.

Wegen Arbeiten der Deutschen Bahn (DB) an der linken Rheinstrecke halten Fernverkehrszüge für mehr als einen Monat nicht am Bonner Hauptbahnhof. Zwischen Freitag, 6. Januar, um 21 Uhr und Freitag, 10. Februar, um 21 Uhr sollen zahlreiche Maßnahmen zwischen Köln und Koblenz umgesetzt werden. Deshalb leitet die Bahn den Fernverkehr nach eigenen Angaben über die Strecke auf der rechten Rheinseite um. Neben Bonn sind davon auch der Kölner Hauptbahnhof sowie die Halte in Remagen und Andernach betroffen. Generell verlängert sich die Reisezeit laut Mitteilung um etwa zehn Minuten. Die IC-Züge halten im genannten Zeitraum am Beueler Bahnhof und in Köln Messe/Deutz.

Neben der Umleitung im Fernverkehr kommt es der Mitteilung der DB zufolge auch zu Einschränkungen im Regionalverkehr. Es sei mit Fahrt- und Haltausfällen sowie Umleitungen zu rechnen. Betroffen sind davon die Regionalexpress-Züge der Linien RE 5 und RE 8 sowie die Regionalbahnen RB 26, RB 30 und RB 48. Die Auswirkungen fallen je nach Bauphase und Linie unterschiedlich aus. Nahverkehrskunden, die Zeitkarten für die Strecke Köln-Koblenz besitzen, dürfen von Montag, 9. Januar, bis Freitag, 10. Februar, die Fernverkehrszüge in diesem Abschnitt ohne Aufpreis nutzen. Die Einschränkungen im Überblick:

■ RE 5: An den Wochenenden jeweils von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, entfallen alle Halte zwischen Köln Hauptbahnhof und Koblenz. Unter der Woche jeweils von Montag, 5 Uhr, bis Freitag, 21 Uhr, fahren die Züge bis auf wenige Ausnahmen regulär.

■ RE 8: An den Wochenenden jeweils von Freitag um 21 Uhr bis Montag um 5 Uhr entfallen alle Halte zwischen Köln Hauptbahnhof und Koblenz. Unter der Woche jeweils von Montag um 5 Uhr bis Freitag um 21 Uhr fahren die Züge nur im Berufsverkehr. Alle anderen Fahrten entfallen.

■ RB 26: An den Wochenenden jeweils von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, entfallen alle Halte zwischen Köln und Brühl sowie zwischen Remagen und Brohl. Unter der Woche jeweils von Montag, 5 Uhr, bis Freitag, 21 Uhr, fahren die Züge bis auf wenige Ausnahmen regulär.

■ RB 30: An den Wochenenden jeweils von Freitag, 21 Uhr, bis Montag, 5 Uhr, wird die Linie teilweise von oder nach Brühl verlängert mit Haltausfall in Mehlem, Bad Godesberg und Bonn UN-Campus. Ansonsten gilt außer vom 27. bis zum 30. Januar regulärer Betrieb. Unter der Woche kommt es von Montag bis Donnerstag ab 20.50 Uhr zu Zugausfällen zwischen Remagen und Bonn.

■ RB 48: Alle Halte zwischen Köln und Mehlem entfallen.

Zwei der geplanten Projekte auf der linken Rheinstrecke betreffen unmittelbar Bonn und die Region. So sind von Montag, 9. Januar, um 22 Uhr bis Montag, 23. Januar, um 6 Uhr auf der Strecke zwischen Bonn Hauptbahnhof und Bad Godesberg Kabeltiefbauarbeiten geplant. Vor allem in den Nächten von 22 bis 6 Uhr sowie durchgehend an den Wochenenden arbeiten die Experten unter anderem an einem Kabelführungssystem.

Die Baustelle wandert auf einer Länge von rund 18 Kilometern von Bonn nach Oberwinter. Die Arbeiten auf der Strecke werden zunächst bis voraussichtlich Mai 2023 andauern. Das Projekt umfasst auch ein neues, elektronisches Stellwerk am Bahnhof Mehlem. Insgesamt wird die Stellwerkstechnik auf dem Abschnitt von Bad Godesberg-Nord bis Neuer Weg erneuert. Für das moderne Stellwerk investiert die DB rund 50 Millionen Euro.

Infos zu Ausfällen Reisende können sich vorab informieren Die Fahrplanänderungen sind in den Online-Auskunftssystemen der Deutschen Bahn enthalten und werden zusätzlich über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben. Außerdem sind sie unter bauinfos.deutschebahn.com, zuginfo.nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar, teilt die Bahn mit. Sie empfiehlt allen Reisenden, sich vor Fahrtbeginn im Internet unter bahn.de zu informieren.