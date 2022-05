Verkehrschaos in Bonn : Anwohner ärgert sich über verstopfte Straßen in der Südstadt

Besonders zu den Stoßzeiten um 7.30 und um 16 Uhr stauen sich auf der Weberstraße die Autos. Foto: Meike Böschemeyer

Bonn Auch jenseits der akuten Problemzonen um den ehemaligen Cityring kommt es aktuell in Bonn zum Verkehrschaos. Ein Anwohner beobachtet auf der Weberstraße zu den Stoßzeiten zunehmend auswärtige Autofahrer, die sich vor der Schranke am Bahnübergang stauen. Was sagt die Stadt dazu?