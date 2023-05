Bonner Stadtgeschichte Dietkirche ist nicht mehr öffentlich zugänglich

Den Bürger Bund überzeugt die Argumentation nicht: „Für uns ist unverständlich, warum die Stadt kein öffentliches Wegerecht zum Innenbereich der Didinkirica-Bauten festgelegt und der Wohnbau GmbH so erlaubt hat, ihre Anlage in Form einer ,Gated-Community‘ kurzerhand abzuriegeln“, sagt Fraktionsgeschäftsführer Marcel Schmitt. Der Fall illustriere das Desinteresse von Politik und Verwaltung, wenn es um die Darstellung des historischen Erbes Bonns gehe. Dazu passe auch die jüngste Ablehnung im Hauptausschuss des Rates, eine Haltemöglichkeit für Reisebusse in Nähe der künftigen Ausstellung zu schaffen.