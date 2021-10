Coworking am Bonner Hauptbahnhof : Digital Hub eröffnet neue Büros

Bonn Der Coworking Space am Bonner Hauptbahnhof von Digital Hub ergänzt den Standort am Bonner Bogen. Bisher hat der Hub mehrere Hundert Jungunternehmen betreut.

Mit dem Programm „Digitale Wirtschaft NRW“ (DWNRW) fördert Pinkwarts Ministerium den Bonner Standort neben vier weiteren Hubs in NRW. Der Hub in Bonn will digitale Start-ups in der Region stärken und führt dazu angehende Gründer, Unternehmer, Wissenschaftler und Forscher zusammen. Seit diesem Mittwoch ist das nun offiziell auch an einem zweiten Standort möglich. Von der zentralen Lage im „Urban Soul“-Gebäude erhofft sich der Hub mehr Sichtbarkeit. Auf einer Fläche von 800 Quadratmetern sollen hier digitale Start-ups und externe Mieter nebeneinander arbeiten können – und sich im besten Fall vernetzen. „Die Räumlichkeiten sind gefragt, mehr als 20 Start-ups haben sich eingemietet“, sagte Vorstand Ivan Ryzkov. Ein festes Büro kostet 600 Euro im Monat, flexible Arbeitsplätze mindestens 150 Euro.