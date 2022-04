Neue Plattform in Bonn : Digitaler Stadtplan „Bonn4Future“ soll Nachhaltigkeit fördern

Neue Plattform in Bonn

Sie wollen, das sich was ändert: die Mitstreiter der Plattform Bonn4Future. Foto: Benjamin Westhoff

Bonn Mit Bonn4Future geht eine neue Plattform an den Start. Auftakt bilden die Themen Ernährung und Landwirtschaft.

Der Krieg in der Ukraine hat auch hierzulande viele zum Umdenken in Sachen Lebensmittel und Ernährung gebracht. Leere Regale in den Supermärkten sowie unkontrollierbare Hamsterkäufe haben zum zweiten Mal innerhalb kürzester Zeit gezeigt, dass selbst abseits von weltweiten Konflikten die eigene Versorgung schnell ins Wanken geraten kann. Eine Ursache ist wohl die Abhängigkeit von weltweiten Warenströmen, die empfindlich auf Konflikte reagieren.