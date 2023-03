Mädchenschule in Bonn OB Dörner setzt sich bei Woelki für Erhalt der Liebfrauenschule ein

Im Kampf um die Rettung der Liebfrauenschule (LFS) wenden sich offensichtlich sich immer mehr Eltern per E-Mails an die Bonner Oberbürgermeisterin Katja Dörner (Grüne) und bitten sie um Unterstützung. Am Montagnachmittag veröffentlichte die Stadt Bonn eine Presseerklärung, der zufolge sich die OB nun persönlich an den Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki gewandt und ihn dringend gebeten hat, das traditionsreiche Mädchengymnasium an der Königstraße, dessen Träger das Erzbistum ist, nicht zu schließen.