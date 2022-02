Fahrten unter Corona-Regeln : Stadtrundfahrten durch Bonn im Doppelstockbus starten wieder

Bonn Nach einer längeren Corona-Pause nimmt der rote Doppelstockbus in Bonn wieder seine Fahrten auf. Bereits am Samstag können die ersten Gäste wieder zur Stadtrundfahrt antreten.

In Pre-Corona-Zeiten gehörte er in Bonn stets mit zum Stadtbild dazu: Der rote Doppelstockbus. Ab Samstag tritt der Bus wieder die erste Rundfahrt durch die Stadt an. Wie die Stadt Bonn erläuterte, startet der Bus um 12 Uhr an der Haltestelle „Budapester Straße“. Die Fahrt durch die Südstadt entlang der Museumsmeile bis nach Bad Godesberg dauert (ohne Ausstiege) rund zwei Stunden und kostet für Jugendliche und Erwachsene 18 Euro sowie für Kinder zwischen vier und 14 Jahren fünf Euro. Das HopOn-HopOff-Prinzip bietet Fahrgästen die Möglichkeit, an elf Haltepunkten ein- oder auszusteigen.