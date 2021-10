Niemand verletzt : Joggerin entdeckt Kellerbrand in Dottendorf

Am Montagnachmittag brannte es in einem Wohnhaus in Dottendorf. Foto: GA

Dottendorf Am Montag brannte es in einem Keller in Bonn-Dottendorf. Die Rauchentwicklung war so stark, dass eine Zeugin zunächst von einem Dachstuhlbrand ausging.



Am Montagnachmittag alarmierte eine aufmerksame Joggerin die Feuerwehr und den Rettungsdienst über einen Dachstuhlbrand in Bonn.

In einem Wohnhaus in der Winzerstraße in Dottendorf war der Brand ausgebrochen - allerdings im Keller und nicht im Dachstuhl, wie die Feuerwehr vor Ort feststellte.

Laut dieser drang beim Eintreffen starker Rauch aus dem Haus. Die Feuerwachen Bad Godesberg und Tannenbusch verschafften sich über ein Fenster Zugang zum Haus und fanden den Brandherd im Keller.

Glücklicherweise war niemand während des Brandes im Gebäude. Zur Brandursache machte die Feuerwehr am Abend keine Angaben. Es waren 25 Einsatzkräfte rund eine Stunde lang im Einsatz.

