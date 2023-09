Kessenicher Straße in Dottendorf Bewaffnete Jugendliche überfallen Restaurant in Bonn

Zwei bewaffnete Jugendliche haben am Donnerstagabend ein Restaurant an der Kessenicher Straße in Bonn-Dottendorf überfallen, einen Angestellten im Gesicht verletzt und Geld erbeutet. Wie die Polizei mitteilte, betraten die 17 und 18 Jahre alten Verdächtigen das Lokal gegen 21.25 Uhr. Zu dem Zeitpunkt befanden sich noch drei Mitarbeiter dort. Die Verdächtigen hielten eine Schusswaffe in den Händen und forderten Bargeld. Sie schlugen einem 55-Jährigen mit der Waffe ins Gesicht, nahmen eine Kellnergeldbörse und rannten aus dem Restaurant.