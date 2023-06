Unfall auf Pfarrer-Schneider-Straße Audi-Fahrerin durchbricht Garagenwand und bleibt stecken

Dransdorf · In der Nacht zu Sonntag hat eine Frau in Bonn-Dransdorf mit einem Auto die hintere Wand einer Garage durchbrochen. Das Auto blieb in der Garagenwand stecken.

12.06.2023, 09:16 Uhr

Wie es genau zu dem Unfall kam, ist bisher unklar. Foto: Ulrich Felsmann





Von Christine Bähr