Unfall in Bonn-Dransdorf Zwei Autos stoßen auf der Justus-von-Liebig-Straße zusammen

Zwei Autos sind am Mittwochvormittag gegen 9.35 Uhr in der Kurve der Justus-von-Liebig-Straße in Bonn-Dransdorf kurz hinter der Bahnbrücke gegeneinander geprallt. Wie die Polizei Bonn mitteilte, entstand bei dem Verkehrsunfall ein Sachschaden. Verletzt wurde niemand.