Maskiert und mit Schusswaffen unterwegs : Polizei nimmt bewaffnete Männergruppe in Dransdorf fest

Die Polizei hat mehrere Männer in Gewahrsam genommen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Bonn Eine maskierte Männergruppe hat gestern in Dransdorf nach einem Bekannten gesucht. Die Polizei fand bei ihnen Sturmhauben, Klebeband, Baseballschläger, Drogen und Schusswaffen. Die Beamten setzten die Gruppe fest.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anja Wollschlaeger

In der Nacht zu Dienstag hat die Bonner Polizei in Dransdorf sieben Männer im Alter zwischen 26 und 36 Jahren in Gewahrsam genommen. Sie sollen, so der bisherige Ermittlungsstand, einen 18 und einen 19-jährigen Mann aus Bonn-Tannenbusch bedroht haben. Die Polizei stellte zwei Schusswaffen sicher.

Am Montag hatten sich Zeugen gegen 23 Uhr bei der Polizei gemeldet. Mehrere junge Männer sollen demnach mit Handschuhen, FFP2-Masken und auch Sturmhauben vor einem Mehrparteienhaus an der Oppelner Straße nach den beiden jungen Männern gefragt haben. Wie die Polizei später herausfand, soll die Gruppe schon am Nachmittag versucht haben, unter einem Vorwand eine Wohnung in dem Haus zu betreten.

Polizei sucht Zeugen

Gegen 0.45 Uhr fanden mehrere Streifenwagenbesatzungen an der Lenaustraße die Gruppe, die mit mehreren Autos unterwegs war. Bei der Durchsuchung stellten die Beamten neben Sturmhauben, Klebeband, Baseballschläger und Betäubungsmitteln auch zwei Schusswaffen sicher. Sieben Männer wurden zur Verhinderung von Straftaten in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf dauern derzeit noch an.