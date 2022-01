THW-Einsatz in Bonn-Dransdorf : Hauswand-Dämmung drohte wegzufliegen

Bonn Das THW ist am späten Montagnachmittag nach Bonn-Dransdorf ausgerückt. Die Dämmung eines Wohnhauses an der Außenwand drohte sich aufgrund des starken Winds zu lösen und wegzufliegen

Weil die Dämmung einer Hauswand an einem Haus in Bonn-Dransdorf drohte sich zu lösen, ist das Technische Hilfswerk am Montagnachmittag an den Römerweg ausgerückt. Nach Angaben von Einsatzleiter Axel Müller-Storp war der starke Wind der Auslöser dafür, dass die Styropordämmung abzugehen und wegzufliegen drohte. Die Einsatzkräfte verdübelten die Dämmung mit Streichbohlen in der dahinterliegenden Kalksteinwand.