Polizei bittet um Hinweise Unbekannte schlagen Autofenster ein und stehlen Laptop

Am Mittwochvormittag zwischen 8.15 Uhr und 12.30 Uhr haben Unbekannte aus einem Auto in Dransdorf einen Laptop gestohlen. Das berichtet die Polizei Bonn. Die Diebe schlugen die hintere, linke Scheibe des am Bendenweg geparkten Wagens ein, nahmen den Laptop von der Rückbank und entkamen unerkannt.