Festnahmen in Bonn-Dransdorf Tatverdächtige sollen synthetische Drogen hergestellt haben

Nachdem die Polizei am Donnerstag in einem Gebäude in Dransdorf mehrere Fässer und Kanister mit einer unbekannten Flüssigkeit entdeckt hat, gibt es am Freitag Hinweise auf den Inhalt. Wie die Polizei mitteilt, handelt es sich bei den Flüssigkeiten um chemische Substanzen, die vermutlich zur Herstellung synthetischer Drogen geeignet seien. Zudem fanden die Ermittler Apparaturen, die ebenfalls mutmaßlich zur Drogenherstellung verwendet werden können.