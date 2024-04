Einsatzkräfte vor Ort Fässer mit unbekannter Flüssigkeit in Dransdorf entdeckt

In unmittelbarer Nähe der Bahngleise an der Haltestelle „Robert-Kirchhoff-Straße“ in Dransdorf sind am Dienstag 15 Fässer mit einer unbekannten Flüssigkeit entdeckt worden. Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei sind im Einsatz. Der Bereich wurde abgesperrt.