Benzin auf der Fahrbahn : Lkw reißt sich in Dransdorf den Tank auf

Lkw reißt sich in Dransdorf den Tank auf

Dransdorf Am Montagmorgen war die Feuerwehr auf der Justus-von-Liebig-Straße in Bonn-Dransdorf im Einsatz. Ein Lkw hatte sich den Tank aufgerissen, nachdem er einen Pkw gestreift hatte. Dabei gelangte Diesel auf die Straße.

Die Feuerwehr war am Montagmorgen auf der Justus-von-Liebig-Straße in Bonn-Dransdorf im Einsatz. Wie die Polizei auf telefonische Anfrage des GA mitteilte, hatte ein Lkw einen Pkw gestreift und dabei seinen Tank aufgerissen. In dieser Folge gelangte Diesel auf die Fahrbahn. Die Einsatzkräfte streuten das Benzin ab. Unterdessen war die Fahrbahn auf der Höhe des Einsatzortes lediglich einspurig befahrbar.