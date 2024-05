Einsatz in Bonn Feuerwehr bekämpft Küchenbrand in Restaurant in Dransdorf

Am Mittwochabend gegen 20 Uhr sind zahlreiche Rettungskräfte zu einem Küchenbrand in einem Restaurant in der Grootestraße in Bonn-Dransdorf alarmiert worden. Wie der Einsatzleiter der Bonner Berufsfeuerwehr Philip Knoff vor Ort mitteilt, wurden sechs Personen aus dem Gebäude gerettet.