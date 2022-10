Einsatz auf dem Saime-Genc-Ring : Feuerwehr löscht brennende Lagerhalle im Dransdorfer Gewerbegebiet

Menschen in anliegenden Gebäuden waren auf den Brand aufmerksam geworden und hatten die Feuerwehr alarmiert. Foto: Petra Reuter

Dransdorf Die Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Brand in einer Lagerhalle im Gewerbegebiet in Bonn-Dransdorf gelöscht. Auf dem Firmengelände befanden sich zum Zeitpunkt des Feuers keine Menschen.



Von Petra Reuter und Christine Bähr

Die Feuerwehr hat am frühen Dienstagabend ein Feuer in einer Lagerhalle in Bonn-Dransdorf gelöscht. Gegen 17.30 Uhr hätten Menschen in den anliegenden Gebäuden im Gewerbegebiet auf dem Saime-Genc-Ring eine Rauchentwicklung entdeckt und die Feuerwehr alarmiert, so der Einsatzleiter Heiko Basten vor Ort.