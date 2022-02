Feuer in Mehrfamilienhaus : Feuerwehr löscht Wohnungsbrand in Dransdorf

Die Feuerwehr hat einen Brand in Dransdorf gelöscht. Foto: Matthias Kehrein

Bonn In Dransdorf hat die Feuerwehr am Dienstagabend einen Brand gelöscht. Das Feuer war in der Küche einer Wohnung ausgebrochen.



Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Die Bonner Feuerwehr hat am Dienstagabend einen Wohnungsbrand in Dransdorf gelöscht. Gegen 18.50 Uhr war das Feuer nach Angaben der Einsatzkräfte in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in der Hölderlinstraße ausgebrochen. Mehrere Notrufe dazu waren bei der Leitstelle eingegangen. Wie die Feuerwehr weiter mitteilte, hatte sich das Feuer in der Küche bereits ausgebreitet und war im Begriff, auf die anderen Räume überzugreifen.

Sowohl die Bewohner der Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses als auch die anderen Hausbewohner blieben unverletzt. Die Bewohner des Hauses flohen bei Eintreffen der Feuerwehr bereits aus dem Haus. Die Wohnung ist laut Feuerwehr zunächst unbewohnbar. Rund 30 Feuerwehrleute waren bei dem Brand im Einsatz.

(ga)