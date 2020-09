Bonn-Dransdorf : Feuerwehr im Großeinsatz bei Brand in Kleingartenanlage

Bei einem Brand in Bonn-Dransdorf an der Grenze zu Alfter ist die Feuerwehr am Mittwochabend im Großeinsatz. Foto: Hans-Peter Fuß

Bonn/Alfter Die Feuerwehren aus Bonn und Alfter sind im Großeinsatz in einer Kleingartensiedlung in Bonn-Dransdorf im Stadtrandgebiet. Die K12n ist gesperrt, die Bahnen der Linie 18 fahren in beide Richtungen nicht.

Gegen 17 Uhr war Alarm ausgelöst worden, die Feuerwehren aus Bonn und Alfter sind im Großeinsatz. Ein Gartenhaus in einer Kleingartensiedlung in Dransdorf soll in Flammen stehen. Die Brandursache ist bisher unbekannt, eine dichte Rauchwolke steht über Alfter. Die Bahnlinie 18 ist aktuell in beide Richtungen gesperrt, auch die Kreisstraße K12n ist gesperrt. Der Verkehr verlagert sich dadurch nach Alfter-Ort. Das Gebiet sollte nach Möglichkeit weiträumig umfahren werden, solange der Einsatz andauert.

Die Feuerwehr hat die Brandstelle weiträumig abgesperrt, weil der Verdacht besteht, dass Asbestplatten in Brand stehen.

