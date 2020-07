Maximilian-Kolbe-Brücke : Fahrradfahrer bei Unfall in Bonn-Dransdorf schwer verletzt

Bonn Bei einem Verkehrsunfall am Freitag in Bonn-Dransdorf wurde ein 24-jähriger Fahrradfahrer schwer verletzt, als ein Auto ihn erfasste.

Wie die Polizei am Montag mitteilte, ereignete sich der Unfall am Freitagnachmittag gegen 15.30 Uhr auf der Maximilian-Kolbe-Brücke in Fahrtrichtung Bonn-Dransdorf. Der 24-jährige Fahrradfahrer sei laut Zeugenaussagen „ungebremst und mit hoher Geschwindigkeit auf den Fußgängerüberweg“ gefahren.

Ein Autofahrer, der den Kreisverkehr hinter der Brücke in Richtung Alfter verlassen wollte, erfasste den Radfahrer mit seinem Auto, so dass der 24-Jährige auf die Fahrbahn geschleudert wurde. Der Radfahrer wurde dabei so schwer verletzt, dass er in ein Krankenhaus gebracht werden musste.