Vorfall in Bonn-Dransdorf 48-Jähriger schießt mehrfach auf Auto von zwei Bekannten

Ein 48-Jähriger soll in der Nacht zu Montag in Bonn-Dransdorf nach einem Streit auf ein Auto geschossen haben, in dem zwei Bekannte von ihm saßen. Die beiden 37 und 38 Jahre alten Männer blieben unverletzt, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Demnach soll es in der Wohnung des 48-Jährigen an der Alfterer Straße zunächst zu einem Streit zwischen den drei Männern gekommen sein. In dessen Folge sollen die beiden Besucher gegen 3.50 Uhr aus der Wohnung geflüchtet sein und in einem Auto davongefahren sein. Der 48-Jährige soll dann auf das Fahrzeug geschossen haben.